POL-CE: Celle - Beim Abbiegen Motorroller übersehen

Celle (ots)

Am heutigen Nachmittag übersah der 31 Jahre alte Fahrer eines PKW Volvo beim Linksabbiegen von der Straße "Blumlage" in die Wehlstraße einen entgegenkommenden Motorroller und stieß frontal mit ihm zusammen. Der 53-Jährige Rollerfahrer zog sich bei dem folgenden Sturz Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen sind die Verletzungen glücklicherweise nicht schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in insgesamt vierstelliger Höhe.

