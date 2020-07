Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle/Heese - Brand eines Gartenschuppens in Kleingartenkolonie

Celle (ots)

Kurz nach Mitternacht (08.07.2020) rückten Polizei und Feuerwehr heute zu einem Laubenbrand in der Kleingartenkolonie Friedrichslust in der Straße "Zum Kiebitzssee" aus. Aus noch ungeklärter Ursache war auf einer Parzelle ein ca. 2 x 3 Meter großer Geräteschuppen aus Blech in Brand geraten. Diverse Farbeimer, Dämmwollrollen sowie Werkzeug wurden durch das Feuer zerstört. Ein Holzzaun geriet dabei in Mitleidenschaft. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

