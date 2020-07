Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Motorradfahrer übersieht rote Ampel und kollidiert mit PKW

Celle (ots)

Im Kreuzungsbereich der Hannoverschen Heerstraße und der Westerceller Straße kam es am frühen Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise keine verletzten Personen forderte. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Motorradfahrer die Hannoversche Heerstraße in Richtung Innenstadt und überfuhr dabei die auf "rot" stehende Ampel an der Westerceller Straße. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW Dacia, dessen 36-Jährige Fahrerin nach links in die Westerceller Straße abbiegen wollte. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell