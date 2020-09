POL-PPRP: Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus der Banater Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaberin, um in die Wohnung einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

Wer hat am Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Banater Straße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

