Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 31.03.2021, zwischen 15.00 Uhr - 15.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zum Schlafzimmer eines Haues im Nordergast in Jever. Aus dem Schlafzimmer wurden Schmuck und Bargeld entwendet, weitere Räumlichkeiten wurden nicht betreten. Die Eigentümerin befand sich zu dieser im ebenfalls im Haus, bemerkte den Vorfall jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen: 04461-92110

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell