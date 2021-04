Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Jever sucht Zeugen - Diebstahl von Werkzeugen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Schortens (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Nacht vom 30.03.2021 (Dienstag) auf den 31.03 20121 (Mittwoch) widerrechtlich ein Grundstück in Schortens im Ortsteil Grafschaft in der Rüstringer Straße, indem zuvor ein Zaun überwunden und dieser hierdurch beschädigt wurde. Im Anschluss wurden ein Metabo Winkelschleifer samt Koffer sowie eine Einhell Kettensäge aus einer Garage entwendet. Zeuge werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen: 04461/92110

