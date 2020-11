Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht vereletzter Person

NortheimNortheim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Göttinger Straße Am Freitag, den 27.11.2020, gegen 07.40 Uhr, befuhren ein 58-jähriger Lkw-Fahrer und eine 19-jährige Pkw-fahrerin, beide aus Katlenburg-Lindau, in genannter Reihenfolge die Göttinger Straße in Richtung Göttingen. In Höhe der Friedrichstraße musste der Lkw-fahrer verkehrsbedingt anhalten. Die Situation wurde von der 19-Jährigen zu spät erkannt und sie fuhr mit ihrem Pkw auf den Lkw auf. Dabei verletzte sie sich leicht. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Schaden von ca 3500.-EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell