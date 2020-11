Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

NortheimNortheim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Sollingtor Am Freitag, den 27.11.2020, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 55-jährige Pkw-fahrerin aus Northeim den Kreisel am Sollingtor. Da ein unbekannter Lkw in den Kreisverkehr einfuhr, ohne auf die vorfahrtsberechtigte Northeimerin zu achten, musste diese eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Unfall zu vermeiden. Eine hinter der 55-Jährigen fahrende 61-jährige aus Northeim konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Die Pkw-Fahrerinnen blieben unverletzt, an ihren beiden Pkw entstand ein Sachschaden von ca 8000.-EUR. Der Lkw entfernte sich unerkannt.

