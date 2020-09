POL-LG: ++ Polizeieinsatz bei Fahrkartenkontrolle ++ Anfahrt zu einer Versammlung ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg/Bardowick/Winsen

Zu einem Polizeieinsatz aufgrund Pöbeleien und Anfeindungen im Verlauf einer Fahrscheinkontrolle kommt es aktuell im Bereich des Bahnhofes in Bardowick. Einsatzkräfte der hiesigen Polizeiinspektion, der Polizeiinspektion Harburg und der Bundespolizei sind vor Ort und kontrollieren die Personalien mehrerer Insassen des Regionalzugs von Lüneburg nach Winsen (Luhe).

Weitere Informationen folgen ...

In den Morgenstunden des 10.09.20 gegen 09:30 Uhr waren mehr als 50 Teilnehmer/Anreisende einer für heute Mittag ins Winsen angemeldeten Demonstration in Lüneburg in den Regionalexpress gestiegen. Bei der Kontrolle der Fahrausweise durch das Personal, kam es dann zu den Pöbeleinen und Anfeindungen. Parallel konnten Fahrschein nicht vorgelegt werden, so dass der Betreiber den Zug in Bardowick stoppte.

Hintergrund: Bei den anreisenden Personen handelt es sich um Teilnehmer einer Demonstration der kurdischen Jugendbewegung, die bereits seit dem 05.09. verschiedenste Demonstrationen in Hannover und den Landkreisen Celle, Uelzen, Lüneburg und Harburg durchgeführt hat. Nach zwei Übernachtungen in einem Camp in Lüneburg sind die Personen jetzt auf dem Weg über Winsen/Luhe nach Hamburg.

