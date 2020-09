Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fahrraddiebstähle ++ Jugendliche auf Spielplatz - Polizei stellt Marihuana sicher ++ Regenfallrohre entwendet ++ Verkehrsunfall - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.09.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddiebstähle

Zwischen dem 07. und 08.09.20 wurden im Lüneburger Stadtgebiet mehrere Fahrräder bzw. Pedelecs unterschiedlicher Marken gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Tartuer Straße, Am Schwalbenberg, Ochtmisser Kirchsteig, Ostpreußenring, Hans-Heinrich-Stelljes-Straße. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf geschätzte 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche auf Spielplatz - Polizei stellt Marihuana sicher

Am Dienstagabend, 08.09.20, gegen 19.10 Uhr, wurde eine Gruppe von mehreren Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Leipziger Straße gemeldet, die dort Drogen konsumieren sollen. Es wurde eine Gruppe von sieben Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren angetroffen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die Personalien der Jugendlichen fest und stellten u.a. einen Rucksack sicher, in dem sich eine kleine Menge Drogen befand. Die Jugendlichen erhielten Platzverweise und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Melbeck/Barendorf - Regenfallrohre entwendet

In der Nacht zum 09.09.20 bauten unbekannte Täter mehrere Regenfallrohr-Endstücke von einem Schulgebäude in der Schützenstraße in Melbeck ab und stahlen diese. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch wurden auch mehrere Kupferfallrohre von dem Gebäude einer Kita in der Schulstraße in Barendorf abgebaut und entwendet. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, bzw. die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer ist mit seinem Fahrzeug am 08.09.20, zwischen 11.20 und 13.20 Uhr, gegen einen silberfarbenen VW Polo gestoßen, der in der Straße Am Bargenturm im Bereich Sülzwiesen auf einem Parkplatz stand. An dem VW wurde eine Tür stark eingedrückt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Der 31 Jahre alte Fahrer eines BMW ist am 08.09.20, gegen 17.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 31-Jährige hatte mit seinem Pkw die Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße befahren, als zeitgleich eine 70-Jährige mit ihrem VW Golf von der Kurt-Huber-Straße auf die Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Pkw. Sowohl an dem BMW als auch dem VW entstanden Sachschäden von jeweils mehreren 1000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit nach dem Unfall.

Bardowick - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagnachmittag, 07.09.20, stieß ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen Pkw Kia, der in der Zeit von 16.20 bis 16.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Geldinstituts abgestellt war. An dem Kia entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Amt Neuhaus - Kraftstoffkanister gestohlen

In der Nacht zum 09.09.20 drangen unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände in der Straße Am Alten Bahnhof ein. In einem Lager brachen die Täter einen Schrank auf und stahlen mehrere gefüllte Kanister mit Kraftstoff. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/61950, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Verkehrsunfall - leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 08.09.20 in der Seerauer Straße. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai war gegen 15:00 Uhr nach rechts in die Einfahrt eines Autohaues eingebogen und übersah dabei eine in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die 89 Jahre alte Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Dannenberg - Polizei ermittelt nach Parkplatzditscher wegen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Parkplatzditscher in den Morgenstunden des 07.09.20 auf dem Parkplatz Werder (vor der ehem. Firma Ny aNordiska). Ein Unbekannter hatte mit seinem Fahrzeug zwischen 08:00 und 12:00 Uhr vermutlich beim Rangieren einen geparkten Pkw VW Polo in weiß beschädigt und war abgehauen. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Clenze - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.09.20 in der Lüchower Straße. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 74 km/h gemessen.

Uelzen

Rosche, OT. Alt Teyendorf - Kollision mit Traktor - Außenspiegel touchiert

Zu einer Kollision im Gegenverkehr kam es in den Morgenstunden des 09.09.20 in Alt Teyendorf. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Traktors Claas hatte gegen 07:30 Uhr den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw VW Transporters aus dem Landkreis Ludwigslust touchiert. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro.

Gerdau - ... die Polizei kontrolliert

Den Schulweg überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 08.09.20 im Bereich Gerdau und Ebstorf. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs u.a. Gurtverstöße.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell