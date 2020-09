Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ ... Termine in Bad Bodenteich und Bad Bevensen! ++ Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codieraktionen der Polizei in Uelzen ++ Termine am: 22.09. und 07.10.20 ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ ... Termine in Bad Bodenteich und Bad Bevensen! ++ Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codieraktionen der Polizei in Uelzen ++ Termine am: 22.09. und 07.10.20 ++

Uelzen/Bad Bodenteich/Bad Bevensen

"Das Jahr 2020 - Fahrradzeit bis in den Herbst!". Gerade auch in Zeiten von #Corona sind Fahrräder in Stadt und Landkreis angesagte Fortbewegungsmittel. Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihren Drahtesel auch im Spätsommer/Herbst vor Diebstahl. Nach der stufenweisen Lockerung von verschiedenen Beschränkungen im Rahmen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie möchte die Polizei Uelzen im September und Oktober erneut Termine zur Codierung von Fahrrädern anbieten ... dieses Mal auch in den Regionen Bodenteich & Bevensen. Alles weiterhin mit ein bisschen Abstand und unter Wahrung der Regeln der aktuellen Vorgaben.

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt, deutlich nach außen sichtbar, Diebe ab.

Am Dienstag, 22.09.20, 13:00 bis 17:00 Uhr, werden auf dem Hof der Fahrradzentrale Otte, Hauptstraße 12, 29389 Bad Bodenteich, durch die Polizei wieder Fahrräder codiert.

Gleiches gilt für Mittwoch, 07.10.20, 11:00 bis 17:00 Uhr, wenn die Polizei Bevensen auf dem Gelände der Polizeistation Klein Bünstorfer Straße 2, 29549 Bad Bevensen, einen Codiertermin anbietet. Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Elektroräder.

Die Codiertermine sind kostenlos. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte Fahrräder, Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell