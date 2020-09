POL-LG: ++ Sachbeschädigung an Wohngebäude ++ versuchter Einbruch in Hundesalon ++ Einbruch in Schulgebäude ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Brand einer Gartenlaube

Am Sonntag, 06.09.20, gegen 19.15 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein Pavillon in einer Parzelle des Kleingartens Brandheider Weg angezündet. Der 31 Jahre alte Nutzer der Parzelle bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Der Pavillon wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Bei dem folgenden Polizeieinsatz entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten u.a. zufällig eine große Marihuana-Pflanze. Die Pflanze und einige andere Dinge wurden sichergestellt. Warum Unbekannte den Pavillon in Brand gesteckt haben, konnte noch nicht geklärt werden, jedoch können Streitigkeiten, die der 31-Jährige in jüngster Vergangenheit hatte, Grund dafür gewesen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Hundesalon

Am 07.09.20, gegen 02.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht in einen Hundesalon in der Lüner Straße einzubrechen. Der Täter schlug eine Scheibe ein. Ein durch das Klirren aufgeschreckter Anwohner sprach den dunkel gekleideten Täter an, der daraufhin in Richtung Bardowicker Straße flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - allgemeine Verkehrskontrolle - Fahrer betrunken

Am 06.09.20, gegen 08.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte Fahrzeuge im Lüneburger Stadtgebiet. U.a. wurde der 27 Jahre alte Fahrer eines VW in der Hamburger Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde einbehalten, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bleckede - Zusammenstoß beim Überholen - Autofahrer "nur" leicht verletzt

Glück im Unglück hatte am Sonntag, 06.09.20, der 24 Jahre alte Fahrer eines Ford, als er bei einem Verkehrsunfall von Neetze in Richtung Bleckede lediglich leicht verletzt wurde. Der Ford-Fahrer hatte gegen 13.10 Uhr auf der L 221 eine Fahrzeugkolonne überholt. Zeitgleich scherte der 56 Jahre alte Fahrer eines Opel hinter einem vorausfahrenden Pkw ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Opel. Der Ford fuhr über den Seitenstreifen und nur knapp an einem Straßenbaum vorbei, bevor der Pkw nach knapp mehr als 100 m zum Stillstand kam. Der 24-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 7.500 Euro.

Lüneburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang Unbekannter stieß am Sonntagnachmittag, 06.09.20 gegen einen Daimler, der in der Zeit von 16.00 bis 16.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Häcklinger Weg geparkt stand. An dem Daimler entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Schulgebäude

In die Räumlichkeiten der Sternschule im Hagenskamp brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 04. und 07.09.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Kunststofffenster und erbeuteten ein älteres Laptop. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Autos aufgebrochen

Im Verlauf des Wochenendes brachen Unbekannte insgesamt zwei Pkw im Stadtgebiet auf. In der Nacht zum 06.09.20 öffneten Unbekannte gewaltsam einen auf dem Parkplatz des HEG - Greyerstraße - abgestellten Opel Insigna und erbeuteten eine Sporttasche. In den Nachmittagsstunden des 06.09.20 schlugen Unbekannte dann in der Ripdorfer Straße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Skoda ein und erbeuteten eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Motorradfahrer stürzen - zwei Verletzte

Leichte Verletzungen erlitten ein 63 Jahre alter Motorradfahrer einer Honda sowie eine 61 Jahre alte Sozia eines weiteren Motorrads BMW in den Nachmittagsstunden des 06.09.20 bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4. Ein 65 Jahre alter Fahrer der BMW hatte gegen 15:00 Uhr zu einem Wendemanöver angesetzt, welches der 63-Jährige zu spät bemerkte und zum Überholen ansetzte. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut 4000 Euro entstand.

Schwienau, OT. Linden - Sachbeschädigung an Pkw

Einen in der Obere Dorfstraße abgestellten Pkw VW Caddy beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 06.09.20. Dabei zerstachen Unbekannte die Reifen des Pkw, übergossen das Fahrzeug mit brauner Lasur und besprühten diese mit rotem Lack. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Rosche - Sachbeschädigung an Wohngebäude

Die Fassade eines Wohnhauses Spitzer Berg beschmutzten Unbekannte in der Nacht zum 06.09.20 mit Lackfarbe. Parallel wurde ein Fensterglas beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

