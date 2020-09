Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei fahndet mit Phantombild ++ Täter nach Körperverletzung in Lüneburg gesucht ++ Opfer erleidet Kieferbruch ++ "Wer erkennt den Mann mit markant senf-gelber Jacke wieder?" ++

Lüneburg

Bereits in den Abendstunden des Samstag, 09.05.2020, ist es im Bereich des Lüneburger Museums zu einer folgeschweren Körperverletzung (Kieferbruch) zum Nachteil eines 30-Jährigen gekommen. Der Mann wurde zwischen 20:30 Uhr - 20:45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße, Ecke Wandrahmstraße (Museum Lüneburg) von zwei ihm unbekannten männlichen Personen beim Spazieren verfolgt und beleidigt. Einer der Personen (Mann auf dem Phantombild) schlug das Opfer und brach ihm hierbei den Kiefer (siehe auch Pressemitteilung v. 20.05.20). Die Täter flüchteten von der Willy-Brandt-Straße in Richtung Altenbrückertorstraße.

Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: Alter: unter 30 Jahre Größe: ca. 180 cm Bekleidung: senffarbene / goldfarbene Steppjacke Erscheinungsbild: normale Statur, südländische Herkunft, lockige schwarze Haare, an der Seite kürzer, Oberlippenschnäuzer.

Hinweise können an die Polizei Lüneburg, Tel.: (04131) 8306-2215 bzw. -2692, gegeben werden.

++ ein Phantombild des Täter kann unter www.polizeipresse.de downgeloaded werden ++

