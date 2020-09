POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg / Lüchow-Dbg. / Uelzen vom 04.09. -06.09.2020 +++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Wechselseitige Körperverletzung

Zwei amtsbekannte Männer (42 und 55 Jahre alt) gerieten am Freitag gegen 17:45 Uhr Vor dem Neuen Tore in Streit. Im Verlaufe dieses Streits schlug der 55-jährige dem 42-jährigen mit einer Glasflasche gegen den Arm. Der 55-jährige erwiderte diesen Schlag indem er einen Hammer nutzte und gegen die Hand des Angreifers schlug. Ausserdem riss er dem 55-jährigen diverse Barthaare aus. Beide erwarten nun Strafnazeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - Gewahrsam nach Randale in Gemeinschaftsunterkunft

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr randalierte ein 28-jähriger afghanischer Staatsbürger in der August-Wellenkamp-Straße nach vorangegangen verbalen Streitigkeiten. Dabei schlug er auch mit einer Bierflasche gegen einen Fensterrahmen, der dabei beschädigt wurde. Trotz Aufforderung sich nunmehr ruhig zu verhalten, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem erneuten Einsatz. Der 28-jährige hatte nun so stark gegen die Verkleidung des Wohncontainers geschlagen, dass diese dabei teilweise zerbrach. Aufgrund des Gesamtverhaltens und dieser erneuten Straftat wurde der 28-jährige in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Widerstand und Gewahrsam nach übermäßigem Alkoholkonsum

Eine amtsbekannte 38-jährige Frau aus Lüneburg war so stark alkoholisiert, dass Mitbewohner einen RTW in die Spangenbergstraße riefen. Ggü der Besatzung zeigte sie sich aggressiv, so dass die Polizei ins Spiel kam. Zum Schutze ihrer eigen Person wurde sie nun in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Dienststelle trat sie einen begleitenden Polizeibeamten zweimal in den Bauch. Auf der Wache wurde eine Blutprobe durchgeführt und die aggressive Frau anschließend zur Ausnüchterung in den Gewahrsam gebracht.

Lüneburg -Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Der Unfallverursacher (männlich, 42 Jahre) befährt mit seinem Fahrrad am Samstag gegen 10:30 Uhr die Dahlenburger Landstraße auf dem Radweg in Rtg. Innenstadt. In Höhe der Einmündung Am Schützenplatz will er nach rechts in diesen abbiegen. Aufgrund seiner Btm-Beeinflussung und der zu hohen Abbiegeschwindigkeit kollidiert er mit einem dort mit einem PKW. Am PKW entsteht leichter Sachschaden und der Radfahrer erleidet nur ganz leichte Blessuren. Allerdings wird bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Bardowick - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bardowick am Samstagabend gegen kurz vor 21:00 Uhr wird ein PKW VW im Kuhreiher angehalten. Bei der Überprüfung des Fzg.führers (männl., 19 Jahre) wurde eine Beeinflussung durch Cannabis festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Adendorf - Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad und ohne Fahrerlaubnis

Am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung in Adendorf ein Kleinkraftrad für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fzg.führer flüchtete allerdings mit seinem Roller und verlor während der Verfolgung durch den Streifenwagen in einer Kurve alkoholbedingt das Gleichgewicht und stürzte. Dabei erlitt der 55-jährige männl. Fzg.führer aus Adendorf mehrere Schürfwunden. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von weit über 2,0 Promille.. Eine Fahrerlaubnis für das bauartveränderte KKR besaß er auch nicht. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung auf dem Fischmarkt

Zwei stark alkoholisierte Personengruppen gerieten am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr zunächst verbal am alten Kran aneinander. Im weiteren Verlauf flogen die Fäuste und die Polizei musste die beiden Gruppen trennen. Die beiden Hauptaggressoren (deutsch, männl, 18 Jahre) und (afghanisch, männl. 28 Jahre) wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Für den Afghanen war es schon die zweite Nacht in Folge im Gewahrsam. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen der Auseinandersetzung bei der Polizei Lüneburg melden mögen. Tel. 04131-8306-2215

Bardowick - Trunkenheitsfahrt die 4te

Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr führte eine Streifenbesatzung eine Verkehrskontrolle in der Großen Brückenstraße in Bardowick durch. Ein 22-jähriger Mann aus Bardowick wurde mit seinem BMW anhalten. Bei der Überprüfung wurde eine absolute Fahruntüchtigkeit von mehr als 1,1 Promille in der Atemluft festgestellt. Eine Blutentnahme wurde auch hier angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Wittorf - Schwerer Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung

Am Sonntagmorgen um 08:55 Uhr wird ein schwerer Verkehrsunfall in Wittorf gemeldet. Nach Eintreffen der Polizei und angeforderten Rettungskräfte konnte folgender Sachverhalt ermittelt werden: Ein Renault Twingo, geführt von einer 24-jährigen Frau aus dem Landkreis Harburg, befährt zusammen mit ihrer 48-jährigen Mutter auf dem Beifahrersitz die Hauptstraße von Barum kommend in Rtg. Bardowick. Ein Kia SUV mit Anhänger, geführt von einem 46-jährigen polnischen Staatsbürger aus dem Landkreis Harburg, befährt die Wiesenstraße in Rtg. der Bardowicker Straße. Vermutlich ungebremst und ev. von der Sonne geblendet fährt er über die Kreuzung und stößt mit seiner Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Renault Twingo. Dieser wird durch den Aufprall erheblich deformiert in einen schräg gegenüberliegenden Zaun geschoben. Beide Fzg.insassen des Renault werden eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten. Die Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber nach Hamburg geflogen. Die Fahrzeugführerin wurde nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 1,01 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Beide PKW haben einen Totalschaden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme, auch mit Drohnenaufnahmen durch die Polizeiinspektion Harburg, wurde die Ortsdurchfahrt Wittorf zeitweise gesperrt.

Lüchow-Dannenberg

Verstoß nach Betäubungsmittelgesetz

Ereignisdatum: Fr., 04.09.2020 22:55 - Fr., 04.09.2020 23:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Schulweg Kurzsachverhalt: Im Rahmen einer Kontrolle im Schulviertel in Lüchow werden drei Person angetroffen, die bei Erscheinen vor der Polizei flüchteten. Im Anschluss wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel, vermutlich Cannabis, aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ereignisdatum: Fr., 04.09.2020 12:15 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Dömitzer Straße Kurzsachverhalt: Ein 52-jähriger aus der SG Elbtalaue wurde in Prisser in der Dömitzer Str. mit seinem BMW kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: Fr., 04.09.2020 11:00 Ereignisort: 29481 Karwitz, B191 Kurzsachverhalt: Ein 79-jähriger aus dem Zulassungsbereich Celle befährt die B191 aus Richtung Zernien kommend in Richtung Karwitz. Kurz vor Karwitz kam ihm ein silberner Pkw Mazda entgegen, der den VW Golf des 79-jährigen touchierte, wodurch der Außenspiegel beschädigte wurde. Der Fahrer des Mazda hielt nicht an und entfernte sich weiter vom Unfallort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dannenberg.

Verkehrsunfall mit schwer Verletzten

Ereignisdatum: Fr., 04.09.2020 11:20 Ereignisort: 19273 Neu Garge, Amt Neuhaus Datum: 05.09.2020, Uhrzeit: 05:18 Kurzsachverhalt: Ein 70-jähriger Radfahrer befährt den Deichverteidigungsweg. Der ihm hier auf dem Weg entgegenkommende Transporter hält an, um ihn passieren zu lassen. Der Radfahrer fährt daraufhin auf den Grünstreifen, verliert die Kontrolle über sein Fahrrad, touchiert die Ladefläche des bereits stehenden Transporters und stürzt. Hierbei wird er schwer verletzt.

Verkehrsunfall unter Drogen mit Verletzten

Ereignisdatum: Fr., 04.09.2020 14:35 Ereignisort: 29451Dannenberg, St. Georg Kurzsachverhalt: Ein 47-jähriger aus der SG Elbtalaue beabsichtigte mit seinem Pkw Mazda nach rechts in die übergeordnete Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer auf dem Geh-/Radweg der Jeetzelallee. Es kam zum Zusammenstoß mit Sturz des 40-jährigen (SG Elbtalaue) des Radfahrers, welcher leicht verletzt wurde. Da ein Drogentest positiv verlief, wurde der Führerschein des Pkw-Fahrers sichergestellt.

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Ereignisdatum: So., 06.09.2020 01:46 - So., 06.09.2020 01:53 Ereignisort: 29439 Lüchow, Junkerstraße Kurzsachverhalt: Ein 21-jähriger schlug dem 19-jährigen Opfer in alkoholisiertem Zustand mittels Faustschlag ins Gesicht. Anschließend beschädigte der Beschuldigte das Fahrrad des Opfers, in dem er gegen das Hinterrad trat.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ereignisdatum: Sa., 05.09.2020 21:43 - Sa., 05.09.2020 21:45 Ereignisort: 29482 Küsten, Lüchower Straße Kurzsachverhalt: Ein 33-jähriger aus der SG Lüchow wurde mit seinem Pkw VW Golf kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt.

Uelzen

Körperverletzung in Uelzen

Am frühen Samstagmorgen kam es in Uelzen, in der Bahnhofstraße, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 20-jähriger wollte den Streit zweier Personen schlichten. Als "Lohn dafür bekam er vom 27-jährigen Täter einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend schlug der 27-jährige dann mit einer Flasche auf einen 19-jährigen ein, mit dem er den Streit hatte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Diebstahl von Solarlampen

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 21 Jahren stehen im Verdacht in Bad Bevensen, Lönsstraße, zuerst ein Verkehrsschild aus der Bodenhalterung gezogen und anschließend zwei Solarleuchten aus einem Garten entwendet zu haben. Beide Personen waren, als sie von der Polizei Bad Bevensen angetroffen wurden, alkoholisiert.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Einer Polizeistreife fiel am Freitagabend ein Kleinkraftrad in der Veerßer Straße in Uelzen auf. Als die Beamten den 16-jährigen Fahrer kontrollierten stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwarten ihn nun neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit von 08:20 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in Bad Bevensen, in der Straße Im Hagen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter PKW, Opel Corsa, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei.

Beleidigung

Zwei 26- und 27-jährige Männer mussten den frühen Samstagmorgen bei der Polizei verbringen nachdem sie alkoholisiert am Schnellenmarkt in Uelzen einem Platzverweis nicht nachkamen und anschließend noch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigten. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Eine bislang unbekannte männliche Person wurde einer Lokalität in Uelzen, Schnellenmarkt, verwiesen. Aus Ärger darüber warf er eine Glasflasche in Richtung des Einganges und traf einen Angestellten der Lokalität am Kopf. Der Angestellte wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend warf der Unbekannte noch eine Flasche gegen eine Scheibe der Lokalität, die dabei beschädigt wurde und entfernte sich anschließend. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können.

Fahrraddiebstahl

Zwi schen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 18:00 Uhr, wurde ein Fahrrad, MTB der Marke Cube, in Uelzen, Mühlenstraße entwendet. Vom angeschlossenen MTB wurde das Vorderrad ausgebaut und verblieb am Abstellort. Der Rest wurde entwendet.

Sachbeschädigung in Bad Bevensen

Am Samstag, zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein geparkter PKW, Mercedes, in der Röntgenstraße, in Bad Bevensen, zerkratzt. Der Schaden beträgt ca. 2000,00 Euro.

Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand

In der Nacht von Samstag zu Sonntag teilten Autofahrer eine männliche Person auf der Landesstraße 270, zwischen Bad Bodenteich und Overstedt, mit, die vor fahrende PKW springen und auch gegen einen PKW getreten haben soll. Beim Eintreffen der Polizei springt der 34-jährige Mann auch vor den Streifenwagen und flüchtet in ein Maisfeld. Dort kann er gestellt werden und wehrt sich gegen die Ingewahrsamnahme. Bei dem Mann konnte durch einen Arzt eine psychische Störung diagnostiziert werden. In erwarten nun mehrere Strafverfahren.

