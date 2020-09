POL-LG: ++ Auseinandersetzung in BTM-Szene - 34-Jährigen niedergeschlagen ++ u.a. mit Messer gedroht - Fahndung erfolgreich - Polizei nimmt 39-Jährigen in Gewahrsam ++ betrunkener E-Scooter-Fahrer wird ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Presse - 10.09.2020

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in BTM-Szene - 34-Jährigen niedergeschlagen

Nach vorangegangenen Streitigkeit schlug ein Unbekannter einen 34-Jährigen in den Morgenstunden des 09.09.20 im Clamartpark in der Haagestraße. Der 34-Jährige hatte den Unbekannten am Vortag kennengelernt und ihm ein Übernachtungsplatz besorgt. Im Rahmen des Streits im Park schlug der Unbekannte mehrfach auf den 34-Jährigen ein und forderte mit einer Bierflasche in der Hand die Herausgabe von Geld und Medikamenten. Danach verschwand der Unbekannte mit einem Fahrrad. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Erpressung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, normale Statur, mitteleuropäisches Aussehen, 35 - 40 Jahre alt, extrem kurze, blonde Haare und führt ein Fahrrad mit sich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - u.a. mit Messer gedroht - Fahndung erfolgreich - Polizei nimmt 39-Jährigen in Gewahrsam

Gleich zu zwei Vorfällen Bedrohung kam es in den Nachtstunden zum 10.09.20 im Bereich Ilmenaustraße/Am Stintmarkt. Ein Unbekannter hatte grundlos unabhängig voneinander gegen 03:00 Uhr zwei Männern gedroht und dabei mit einem Messer hantiert. Nachdem ein 33-Jähriger die Polizei alarmierte, konnten Beamte den Täter geraume Zeit später im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig in Gewahrsam nehmen. Der 39 Jahre alte Lüneburger war bereits vor längerer Zeit wegen psychischer Probleme aufgefallen. Das Messer wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Melbeck - Fußgänger übersehen - leicht verletzt

Beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 4 in die Ludwig-Jahn-Straße in den Mittagsstunden des 09.09.20 übersah eine 65 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai einen 81 Jahre alten Fußgänger, der auf dem kombinierten Fuß-/Radweg unterwegs war. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau -

Einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen alkoholisierten 29-Jährige auf einem E-Scooter kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 09.09.20 in der Hauptstraße. Der 29-Jährige ergriff gegen 18:30 Uhr die Flucht, konnte jedoch in der Folge gestellt werden und leistete Widerstand. Parallel war der 29-Jährige auf dem nicht versicherten Scooter alkoholisiert (1,04 Promille). Entsprechende Strafverfahren wegen Fahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstands wurden eingeleitet.

Bereits gegen 16:00 Uhr war es zu einem Streit und einer Rangelei zwischen dem 29-Jährigen und einem 55-Jährgen auf einem Grundstück Am Hafen gekommen. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei gegen die beiden Männer wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Uelzen

Bad Bevensen - Rucksack und Geldbörse aus abgestellten Pkw gestohlen - verdächtiger silberner Pkw

Zum Diebstahl eines Rucksacks mit einer Geldbörse aus einem an einem Wirtschaftsweg Am Galgenberg - Richtung ESK - abgestellten Pkw kam es in den Mittagsstunden des 09.09.20. Eine 39-Jährige hatte ihren Pkw unverschlossen abgestellten und war zu Fuß unterwegs, als Unbekannte zwischen 11:00 und 11:45 Uhr den Rucksack aus dem Pkw mitnahmen. Im Umfeld wurde in diesem Zusammenhang ein silberner Pkw beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

