POL-KN: (Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen) Auf einem Firmenparkplatz abgestelltes Auto zum zweiten Mal mutwillig zerkratzt (24.02.2021)

Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 14.50 Uhr, auf einem Firmenparkplatz eines Unternehmens für Spritzgusstechnik an der Straße "An der Bära" mutwillig den Fahrzeuglack eines dort abgestellten Opel Adam zerkratzt und dabei rund 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Bereits Anfang Februar, am Montag, 01.02., machten sich Unbekannte auf dem Firmenparkplatz am Lack des Opels zu schaffen. Die Polizei Mühlheim a.d.D. (07463 9961-0) ermittelt nun wegen beiden Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise.

