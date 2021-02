Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Zu spät auf abbiegendes Auto reagiert - Streifvorgang fordert 9000 Euro Schaden (24.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an einem Ford Kuga und an einem Opel Zafira hat ein Unfall gefordert, der am Mittwochmittag an einer Tankstellenzufahrt auf der Ernst-Haller-Straße passiert ist. Ein Fahrer eines Ford Kugas wollte von der Ernst-Haller-Straße auf das Gelände der Tankstelle fahren und bremste hierzu seinen Wagen entsprechend ab. Ein nachfolgender 30-jähriger Fahrer eines Opel Zafiras reagierte zu spät, um noch rechtzeitig abzubremsen. Der Mann versuchte, dem Ford nach links auszuweichen, streifte dann aber an der Fahrzeugseite des abbiegenden Wagens entlang. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

