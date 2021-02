Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Telefonshop "In der Muslen" - Polizei bittet dringend um Hinweise (24.02.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter - vermutlich junge Männer - sind in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in einen Telefonshop in der Straße "In der Muslen" eingebrochen und haben daraus Handys und Tablets im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Über die Gebäuderückseite und ein zuvor aufgebrochenes Oberlicht gelangten die Einbrecher gegen 04 Uhr in das Telefongeschäft. Hierbei wurden sie von einer installierten Überwachungskamera gefilmt. Im Laden entwendeten die Täter aufgefundene Handys, Tablets und sonstige Waren und verließen das Geschäft wieder über das gewaltsam geöffnete Oberlicht. Einer der Täter trug zur Tatzeit helle Turnschuhe, eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine Basecap, eine herkömmliche Mund- und Nasenbedeckung sowie einen Rucksack. Der zweite Täter dürfte eine rote und auffallend hochwertig wirkende Jacke mit Kapuze getragen haben. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden beschriebenen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

