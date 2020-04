Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Rauschmittelbeeinflusster Fahrer

Mommenheim (ots)

Am Samstag, den 25.04.20, kam es gegen 13:10 Uhr auf der Landstraße von Mommenheim in Richtung Harxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 22 jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einem 62 jährigen Fahrer eines PKW, als der 22 Jährige an einer Einmündung nach links in Richtung Zornheim abbiegen wollte und dabei den bevorrechtigten PKW übersah.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und der 22 jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln durch den Unfallverursacher. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Die L425 musste während der Unfallaufnahme für über eine Stunde teilgesperrt werden.

