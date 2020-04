Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ockenheim - LKW flüchtet nach Verkehrsunfall

Ockenheim (ots)

Donnerstag, 23.04.2020, 14:55 Uhr

Am Donnerstag gegen 14:55 Uhr wurde in Ockenheim in der Frankenstraße eine Laterne durch einen LKW, einer Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger, beschädigt. Der LKW soll den Schaden im Rahmen eines Wendemanövers verursacht haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

