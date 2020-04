Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - verdächtige Personen

Mainz-Oberstadt (ots)

Freitag, 24.04.2020, 00:47 Uhr

Der Polizei werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei verdächtige Personen in der Pariser Straße gemeldet. Diese würden im Bereich der Hauseingänge herumschleichen und sich immer wieder umschauen. Durch Beamte des Altstadtreviers kann eine der beiden Personen an der Bahnhaltestelle Pariser Straße angetroffen werden. In seinen mitgeführten Sachen wird ein Seitenschneider gefunden und sichergestellt. Die Person ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Von ihm werden, mit seinem Einverständnis, Lichtbilder gefertigt, hiernach erhält er einen Platzverweis, den er befolgt. Zu der zweiten Person, die nicht gefunden werden konnte, möchte er keine Angaben machen. Es war wichtig und richtig, dass diese Beobachtungen an die Polizei gemeldet wurden. Wichtig auch: direkt, nicht erst am nächsten Tag. Notieren Sie sich die Telefonnummer der für Sie zuständigen Polizeiinspektion, siehe Link https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/ . Melden Sie dort sodann, wenn Ihnen in Ihrem Wohngebiet etwas "seltsam" erscheint, z.B. Personen, die sich für die Häuser interessieren oder aber möglicherweise "Falsche Handwerker", aber natürlich auch Personen, die in Hauseingängen "herumschleichen" wie in diesem Fall oder klingeln und sich im Bereich umsehen. Zumeist dürften Sie richtig liegen, wenn Ihnen Ihre innere Stimme sagt, dass etwas wohl nicht stimmt. Scheuen Sie sich nicht bei Ihrer zuständigen Polizei (siehe obiger Link) anzurufen, im Zweifel oder dringenden Fällen natürlich auch über die 110. Hierdurch können wir Einbrüche verhindern oder erhalten Ermittlungsansätze, die zur Tataufklärung beitragen können. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell