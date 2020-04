Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - kein hier gültiger Führerschein, TÜV abgelaufen, Auto nicht zugelassen

Mainz-Gonsenheim (ots)

Donnerstag, 23.04.2020, 14:08 Uhr

Durch eine Streife der Diensthundestaffel wird gestern Mittag in der Mainzer Straße ein Fahrzeug und dessen Fahrer kontrolliert. Er händigt einen internationalen Führerschein aus und erklärt, dass er diesen im März 2020 in den USA beantragt habe. Der 31-jährige kann keinen hier gültigen Führerschein vorzeigen. An dem PKW sind beide Kennzeichen entstempelt, zudem ist der TÜV abgelaufen. Der Fahrer gibt an, den PKW mit entstempelten Kennzeichen Anfang April diesen Jahres erworben zu haben. Nach dem Kauf sei er mit dem Fahrzeug nach Hause gefahren. Am heutigen Tag habe er vorgehabt, beim TÜV die Hauptuntersuchung durchführen zu lassen. Anschließend hätte er das Fahrzeug zugelassen. Das Fahrzeug wurde auf Wunsch des Fahrers durch eine Firma abgeschleppt. Der internationale Führerschein, die Zulassungsbescheinigung Teil I und II, der Kaufvertrag, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

