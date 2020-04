Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtrag zu : Mainz-Mombach - zwei junge Männer verhindern Diebstahl eines Kraftrades

Mainz-Mombach (ots)

Sollten Sie in dieser Sache

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4579804

Informationen besitzen, die zur Aufklärung beitragen können, so bitten wir Sie, sich zu melden. Neben Beobachtungen könnten Sie vielleicht Wissen zu der Maske mit dem Aufdruck "78" haben. Evtl. ist Ihnen jemand mit solch einer Maske aufgefallen oder Sie können Grundsätzliches dazu sagen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

