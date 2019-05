Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mariental - Diebe stehlen BMW

Wolfsburg (ots)

LK Helmstedt, SG Grasleben, Mariental Horst, Buchenallee 05.05.2019, 16.30 Uhr - 06.05.2019, 07.15 Uhr

Im Landkreis Helmstedt wurde durch bisher unbekannte Täter ein BMW im Wert von 12.500 Euro entwendet.

Der Eigentümer hatte den etwa acht Jahre alten Kombi der 3-er-Reihe am Sonntagnachmittag auf einem Anwohnerparkplatz in der Buchenallee in Mariental Horst abgestellt.

Als er den Wagen am nächsten Morgen, um 07.15 Uhr, wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest und meldete ihn umgehend bei der Polizei.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

