Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Automarder hatten es auf Kleintransporter abgesehen.

Lippe (ots)

Gleich dreimal schlugen bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende Scheiben von Kleintransport-Fahrzeugen ein, um an Diebesgut zu gelangen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Straftaten besteht, muss noch ermittelt werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen die Täter die Heckscheibe eines VW Caddy ein, der in der Bachstraße geparkt war. Die Täter entwendeten einen leeren Alu-Koffer. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen war ein Ford Transit das Ziel der Diebe. Diesen hatte sein Eigentümer in der Sofienstraße abgestellt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend zerstörten sie die Heckscheibe eines Opel Vivaro. Dieser stand im Tatzeitraum in der Kissinger Straße. In dem Fall entwendeten die Diebe eine Tasche mit Werkzeugen. Ihre Hinweise zu allen geschilderten Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell