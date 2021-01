Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe stehlen Werkzeug von Baustelle.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen am frühen Sonntagmorgen Werkzeuge aus einem Baucontainer einer Baustelle an der Ecclesiastraße. Zwischen zirka 7 Uhr und 7:10 Uhr knackten die Diebe einen Baucontainer auf und klauten daraus einen Rüttelstampfer der Marke "Wacker Neuson" sowie einen Baustrahler aus dem Hause "Hilti" im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro. Vermutlich transportierten die Diebe die Werkzeuge mit einem Fahrzeug ab. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

