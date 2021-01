Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für illegales Autorennen gesucht.

LippeLippe (ots)

Bereits am 2. Januar (Samstag) lieferten sich zwei VW Golf-Fahrer auf der Mittelstraße ein illegales Autorennen. Hierbei handelte es sich um ein blaues und ein schwarzes Auto. Die beiden Fahrzeugführer fuhren vom Marktplatz nebeneinander und mit quietschenden Reifen in Richtung der Mittelstraße los. Beide Fahrzeuge bogen dann auf den Busbahnhof ein, wo sie mehrere "Drifts" absolvierten. Bei der Rückfahrt auf der Mittelstraße in Richtung des Marktplatzes vollzogen sie noch sogenannte "Donuts". Hierbei blieben deutliche Spuren auf der Fahrbahn, in Höhe des "Markant-Marktes", zurück. Möglicherweise sind die beiden VWs noch woanders durch ihre Fahrweise aufgefallen. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

