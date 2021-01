Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch scheitert.

LippeLippe (ots)

Einbrecher versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Imbiss an der Ecke Wittekindstraße/Arminstraße einzudringen. Bei dem Versuch, die Eingangstür aufzubrechen, riss die Glasfüllung der Tür. Möglicherweise fühlten sich die Täter gestört, denn sie gaben ihr Vorhaben daraufhin auf. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

