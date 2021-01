Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Beifahrer bei Glätteunfall schwer verletzt

LippeLippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend befuhr ein 34jähriger Bösingfelder mit seinem Audi die Straße "Am Sportplatz" in Richtung Almena. Zur Unfallzeit herrschte Schneeglätte. In Höhe einer Linkskurve kam er aufgrund seiner den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite seines PKW gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde sein 23jähriger Beifahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, zu melden.

