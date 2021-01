Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Roller prallt mit Radfahrer zusammen

LippeLippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, etwa 19:00 h, befuhr eine 15jährige Rollerfahrerin aus Bad Salzuflen mit ihrem Mofa-Roller den Radweg Am Zubringer. Etwa in Höhe der dortigen Tankstelle kam der Rollerfahrerin ein 21jähriger Radfahrer aus Herford entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen stießen bei Fahrzeuge frontal zusammen und kamen anschließend zu Fall. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus nach Herford verbracht werden. Die junge Rollerfahrerin und ihre Sozia blieben unverletzt. An den Zweirädern entstand hoher Sachschaden. Zeugen zum Unfallhergang mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat Bad Salzuflen, Tel. 05222 98180, melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell