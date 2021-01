Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Rentorf. Auf schneeglatter Straße in den Graben gerutscht.

LippeLippe (ots)

Donnerstagmorgen befuhr ein 52-jähriger Mann aus Lemgo die Straße Rentorf von Rentorf aus in Richtung der Rintelner Straße (B 238). In einer langgezogenen Rechtskurve kam er gegen 7 Uhr mit seinem Ford ins Schleudern. Der Wagen prallte frontal in einen Straßengraben. Der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum ambulant behandelt werden mussten. An dem Ford, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

