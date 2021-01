POL-LIP: Barntrup. Sachbeschädigungen in der Silvesternacht - Belohnung ausgesetzt.

Polizei Lippe

Barntrup. Sachbeschädigungen in der Silvesternacht - Belohnung ausgesetzt.

Lippe

In der Nacht von Silvester auf Neujahr zog eine Gruppe Jugendlicher durch Barntrup. Diese begingen zahlreiche Sachbeschädigungen. Die gesamte Schadensumme beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. Die Jugendlichen nutzten dafür vermutlich sogenannte "Polenböller" - also Knallkörper, die in Deutschland nicht zugelassen sind und eine erheblich größere Sprengwirkung besitzen, als die für den deutschen Markt zertifizierten Böller. In der Bachstraße sprengten sie einen Zigarettenautomaten. In der Alverdisser Straße beschädigten sie an zwei dortigen Verbrauchermärkten und einem Autohaus zwei große Leuchtreklame-Schilder sowie mehrere Abfallbehälter und Aschenbecher. Daneben zerstörten sie Fensterscheiben und beschädigten geparkte Fahrzeuge. Diese Taten geschahen unter anderem in der Emil-Zeiß-Straße und der Bollhöfer Straße. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wurde nun von der Stadt Barntrup sowie einer Privatperson insgesamt eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung nach Zeugenhinweisen, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden werden. Wer Hinweise auf die jungen Täter geben kann oder zu den Tatzeiten Verdächtiges beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330.

