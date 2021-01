Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Spork. Feuer nach Renovierungsarbeiten.

LippeLippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße gerufen. Im Wohnzimmer war gegen 5.30 Uhr ein Brand entstanden, der schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden blieb gering. Ursächlich für das Feuer waren Renovierungsarbeiten in dem Raum.

