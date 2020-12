Polizei Münster

POL-MS: Emsdetten - Feuerwerkskörper in Briefkasten geworfen - Zeugen gesucht

Münster / Steinfurt / EmsdettenMünster / Steinfurt / Emsdetten (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Unbekannte Täter warfen am Freitagabend (27.11., 23:08 Uhr) am Fuchsweg in Emsdetten einen großen Feuerwerkskörper in den Briefkasten eines Einfamilienhauses, beschädigten durch die Explosion die Einrichtung im Eingangsbereich und das Vordach des Gebäudes. Zudem demolierten sie den geparkten Pkw der Familie.

Den ersten Erkenntnissen zufolge traten die Täter zunächst den Außenspiegel des Wagens ab und zerstörten dann mit einem Ast die Windschutzscheibe. Anschließend schmissen sie den Böller durch den Mauerdurchwurf in einen innenliegenden Briefkasten, wo er dann detonierte.

Da der Eigentümer des Einfamilienhauses in der Kommunalpolitik aktiv ist, ist eine politische Motivation der Tat nicht ausgeschlossen. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat daher die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell