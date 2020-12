Polizei Münster

POL-MS: 19-jähriger Radfahrer kollidiert fast mit Laternenmast - Alkoholtest zeigt 1,78 Promille

Münster

Polizisten stoppten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2.12., 03:20 Uhr) einen 19-jährigen Radfahrer an der Weseler Straße. Der junge Mann kam von der Straße Am Stadtgraben und fuhr in Richtung Aasee, als eine Polizeistreife sah, dass der 19-Jährige auf dem Radweg in Schlangenlinien unterwegs war. Nur durch Zufall kollidierte er hierbei nicht mit einem Laternenmast. Zusätzlich bediente der Radfahrer bei der Fahrt sein Handy. Die Polizisten folgten dem Mann und forderten ihn auf anzuhalten. Als der 19-Jährige von seinem Rad abstieg, fiel er fast hin. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des Radfahrers. Ein Test zeigte kurze Zeit später 1,78 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

