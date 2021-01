Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Belle. Nach Alleinunfall leicht verletzt.

LippeLippe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagabend ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Verkehrsunfall auf der Höxterstraße zu. Gegen 21:15 Uhr fuhr er mit seinem VW in Richtung Belle, als er ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Straße ins Schleudern geriet. Zunächst stieß der VW gegen eine Leitplanke. Anschließend schleuderte der Wagen in den der Straße angrenzenden Graben. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

