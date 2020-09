Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Zwischenahn-Rostrup

Oldenburg (ots)

Am Montag, 14.09.20, drang gegen 17:30 Uhr eine männliche Person durch Aufdrücken eines Fensters in das Schlafzimmer der Bewohner eines Wohnhauses in der Henschelstraße im Bad Zwischenahner Ortsteil Rostrup ein, während diese sich auf der anderen Seite des Hauses auf der Terrasse aufhielten. Als die Bewohnerin in das Schlafzimmer ging, überraschte sie den Täter, der aus dem geöffneten Fenster flüchtete. Zuvor dürfte er ein Portmonee mit einer geringeren Menge Bargeld entwendet haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 20 - 25 Jahre alt, schwarze kurze Haare (Igelschnitt), war dunkel gekleidet. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen. Tel.: 04403/9270.

