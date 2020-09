Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kerzenständer als Hindernis auf Fußgängerbrücke positioniert +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Morgen meldete eine 59-Jährige Oldenburgerin eine Beobachtung, die sie bereits am Abend zuvor bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in Osternburg gemacht hatte. Auf einer Fußgängerbrücke zwischen Steinkauzweg und Haubentaucherring, die den Hayengraben überführt, fiel ihr gegen 19 Uhr ein Kerzenständer auf. Es handelte sich dabei um einen etwa 120 cm großen, vierarmigen Kerzenständer aus Metall. Dieser war mit dem Fuß in das Brückengeländer verkeilt, sodass er in etwa 30-50 cm Höhe etwa einen Meter in den Weg hineinragte. Damit sich niemand daran verletzen konnte, entfernte die Meldende den Gegenstand und legte ihn beiseite.

Als sie gegen 22:30 Uhr erneut an die Brücke gelangte, stellte sie fest, dass der Kerzenständer erneut in das Geländer verkeilt war und ein Hindernis für Fußgänger und Radfahrer darstellte. Aus diesem Grund nahm sie den Kerzenständer an sich. In der Nähe bemerkte sie zwei Jugendliche. Ob diese den Gegenstand dort positioniert hatten, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht die Jugendlichen in diesem Zusammenhang zunächst als Zeugen. Sie sollen beide männlich und zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Der eine habe braune Haare, sei etwa 180 cm groß und dunkel bekleidet gewesen. Der andere wird als blond, mit tätowierten Beinen und einem beigen Mantel beschrieben.

Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die Hinweise zur Tat machen können sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1060534)

