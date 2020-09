Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kühlanhänger entwendet +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr, bis Montag, 06:45 Uhr, wurde ein weißer Kühlanhänger entwendet. Dieser war, u.a. mit Getränken beladen, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Posthalterweg abgestellt worden. Der Eigentümer gab an, dass er die Kupplung mit einem Steckkasten und einem Vorhängeschloss gesichert hatte. Auf dem weißen Anhänger sollen sich an beiden seitlichen Wänden grüne Schriftzüge befinden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0441-7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (1060580)

