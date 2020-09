Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verdacht der Trunkenheitsfahrt in Kreyenbrück +++

Oldenburg (ots)

Am Samstagmorgen kontrollierte die Polizei einen Porsche Cayenne unter der Autobahnbrücke in Kreyenbrück. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt zuvor die Cloppenburger Straße entlanggefahren. Bei dem 20-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Zudem waren Anzeichen eines möglichen Drogenkonsums in seinen Pupillen erkennbar. Seine beiden Mitfahrer schienen ebenfalls alkoholisiert. Da der Fahrer einem Atemalkoholtest und einem Drogenvortest nicht zustimmte, wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus. (1055263)

