Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wiederholte Sachbeschädigung auf einer Baustelle +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Vormittag wurden auf einer Polizeidienststelle zwei Sachbeschädigungen an einem Radlader angezeigt. Der Radlader wird auf einer Baustelle bei der IGS Flötenteich in der Brandenburger Straße eingesetzt. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag, 12:30 Uhr, bis heute, 07:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe mit einem Pflasterstein. Zudem wurde eine mobile Toilette beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1650 Euro geschätzt. Wie heute erst bekannt wurde, hatte sich eine ähnliche Tat zum Nachteil der gleichen Firma bereits an dem Wochenende 26.06.-29.06.2020 ereignet. In diesem Fall war die Frontscheibe des Radladers ebenfalls mit einem Pflasterstein beschädigt worden. Die Schadenshöhe betrug in diesem Fall 1550 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zu den beiden Fällen unter der 0441-7904115 entgegen. (1060528, 1060530)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell