Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Getränkemarkt.

LippeLippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zugang zu den Büroräumen eines Getränkemarktes in der Grevenmarschstraße. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und entkamen mit einem geringen dreistelligen Eurobetrag. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

