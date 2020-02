Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schüsse aus Schreckschusswaffe lösen Großeinsatz der Koblenzer Polizei aus

Koblenz (ots)

Vermutlich aus einer überschwänglichen Feierlaune heraus gaben die Insassen eines Pkw am gestrigen Abend gegen 21.05 Uhr im Koblenzer Stadtteil Rauental mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft ab und lösten hierdurch einen größeren Einsatz der Koblenzer Polizei aus. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Pkw angetroffen und die Insassen kontrolliert werden. Die Ermittlungen zu vorgenanntem Vorfall dauern derzeit noch an. Personen kamen durch die Schussabgabe nicht zu Schaden

