Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fußgänger verstarb nach Unfall in Koblenz

Koblenz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 18.02.2020, gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Koblenz ereignete, hat ein 77 Jahre alter Fußgänger sein Leben verloren. Dieser hatte zuvor die B9, kurz vor der SB-Tankstelle betreten, um diese in Richtung Cusanusstraße zu überqueren. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst, der die B9, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Boppard befuhr. Der Pkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zu-sammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde der Fußgänger in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert, wo er dann nach erfolgloser Reanimation seinen Verletzungen erlag.

