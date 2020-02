Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Rohbau

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 15.02.2020, 17.00 Uhr und Montag, 17.02.2020, wurden aus einem im Umbau befindlichen Einfamilienhaus in der Kaiser-Otto-Straße in Koblenz mehrere elektronische Werkzeuge gestohlen. Der oder die Täter entfernten die Holzverschalung an der Rückseite des Gebäudes, aus dem sie Schleifmaschine, Bohrmaschine und eine Stichsäge entfernten. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

