POL-MR: Einbrüche in Biedenkopf und Wehrda

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Beute: ein fast leeres Sparschwein

Beim Einbruch in eine Praxis in der Adelsbachstraße erbeutete der Täter ein erst am Vortag geleertes und daher bis auf wenige Münzen fast leeres Sparschwein. Die Tat war in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25. Februar. Nach erfolglosen Hebelversuchen, drang der Täter durch die erst eingeworfene und dann geöffnete Fensterscheibe ein. Dazu benutzte er einen Abfallbehälter als Steighilfe. Der Sachschaden dürfte damit den Wert der Beute deutlich übersteigen. Wer hat die Kletterpartie gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wehrda - Kellereinbrüche im Huteweg

Eine Werkzeugkiste mit diversen Werkzeugen und einen Reisekoffer sowie diverse Autokleinteile stahl ein Einbrecher aus Kellern eines Mehrfamilienhauses im Huteweg. Der Wert der Beute beträgt insgesamt mehrere Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit zwischen 22 Uhr am Montag und 07.15 Uhr am Dienstag, 25. Februar, im Huteweg jemanden mit Koffer und/oder Werkzeugkiste beobachtet? Wem sind eventuell fremde oder sonstige verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise auch zu diesem Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

