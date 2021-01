Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Pkw überschlägt sich (02.01.2021)

RottweilRottweil (ots)

Am Samstagmorgen, 02.01.2021, um 10.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Hyundai IX20 an der Ausfahrt Rottweil von der A81 ab. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warntafel sowie einen Leitpfosten und geriet anschließend mit den rechten Rädern auf die ansteigende Schutzplanke. Das Fahrzeug wurde ausgehebelt, überschlug sich und schleuderte auf dem Dach über die Grünfläche. Der Hyundai kam schließlich im Kurvenbereich neben der Auffahrt in Richtung Singen auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 19-Jährige sowie sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Beim 19-Jährigen besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Auffahrt in Richtung Singen für 30 Minuten voll gesperrt werden.

