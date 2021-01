Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weihnachtsbaum gerät in Brand - Bewohnerin schwer verletzt-

(Villingen / Landkreis Schwarzwald-Baar)(Villingen / Landkreis Schwarzwald-Baar) (ots)

Am Freitag, 01.01.21, 20.55 Uhr geriet der Weihnachtsbaum in einer Einliegerwohnung in Villingen, Peterzeller Straße vermutlich durch eine brennende Kerze in Brand. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Die Wohnungsinhaberin wurde durch den Brand und die starke Rauchentwicklung schwer verletzt und anschließend in eine Klinik verbracht. Ein zum Brandausbruch ebenfalls in der Wohnung verweilender 15-jähriger Junge blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

PHK Wolfgang Anselment

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell