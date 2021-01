Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Holztisch gerät in Brand - Brandmelder schlägt Alarm 1.1.21, 0.30 Uhr

KonstanzKonstanz (ots)

Kurz nach Mitternacht ist in einem Mehrfamilienhaus in der Konstanzer Altstadt ein Holz-Esstisch durch noch brennende Kerzen in Brand geraten. Die schlafenden Hausbewohner wurden durch Rauchmelder geweckt und konnten den Brand selbständig löschen. Ein 45-Jähriger wurde dabei durch die Inhalation von Rauchgasen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden ist gering. Die Feuerwehr Konstanz durchlüftete das Gebäude. (Einsatzstärke leider nicht bekannt)

