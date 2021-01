Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Papierhandtücher in Bahnhofstoilette in Brand gesetzt 30.1220, 18 Uhr

TuttlingenTuttlingen (ots)

Vermutlich vorsätzlich ist ein Handtuchspender in der Bahnhoftoilette am Mittwochabend in Brand gesetzt worden. Passanten bemerkten Rauchgeruch aus den öffentlichen Toiletten im Untergeschoss des Bahnhofs, weswegen die Feuerwehr Tuttlingen mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräfte anrückte. Auch der Rettungsdienst wurde alarmiert. Nachdem die Drehtür geöffnet war, stellten die Floriansjünger auch die Quelle des Brandes fest. Papierhandtücher in einem Spender glimmten in einem Vorraum vor sich hin. Ein nennenswerter Schaden entstand dadurch zwar nicht, aber die Polizei geht davon aus, dass diese vorsätzlich angezündet wurden. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell